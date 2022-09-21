Экономист объяснил, почему в Европе выбрасывают почти 30% продуктов Экономист Беляев: европейцы выкидывают почти 30% еды из-за завышенных требований к хранению

Фото: Ingo Schulz/Global Look Press

Стало известно, что в Евросоюзе ежегодно выбрасывают 153 млн тонн пищевой продукции, что составляет около 20% всего произведенного продовольствия, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на The Guardian. Аналитик российского института стратегических исследований и экономист Михаил Беляев считает, что это может быть связано с завышенными требованиями к хранению продуктов, из-за чего европейцы вынуждены избавляться почти от 30% еды.

Проблема даже не сколько в избыточном потреблении, сколько в завышенных нормах хранения, когда они действительно списывают в утиль значительное количество еды, приблизительно 30%, — сказал эксперт.

Экономист считает, что закончилась не только «эра дешевых продуктов, но и «эра дешевого всего». По его словам, подорожание энергоресурсов притянет за собой повышение цен на удобрения и продукты, что может привести к росту цен на продовольствие по всей Европе.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. По его словам, Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. Глава государства сообщил о необходимости задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.