Экономист объяснил, почему деньги Запада разрушают Украину Экономист Оленченко: отправленные на Украину деньги Запада провоцируют рост коррупции

Деньги, которые Запад направляет Украине, расходуются бесконтрольно, часть средств оседает в руках недобросовестных чиновников, что приводит к росту коррупции, заявил экономист Владимир Оленченко. Он также отметил, что Киев получает от зарубежных партнёров вооружение для разрушения инфраструктуры и экономики, пишет «Радио 1».

Те деньги, которые Запад направляет якобы на помощь Украине, по факту расходуются бесконтрольно. Помимо того, что туда идёт вооружение для разрушения инфраструктуры, экономики и жилого фонда, идёт также и разращение коррупции. Часть средств оседает в карманах представителей украинских властей. Это тоже ведёт к разрушению этой страны, — уточнил Оленченко.

По его мнению, помощь Запада является скорее «вложением денег в разрушение Украины». Экономист отметил, что средства идут на непроизводственные и необщественные затраты, а значит на благосостояние населения денег может не хватить. Из-за этого, по словам Оленченко, растёт стоимость товаров и услуг, а также соцобслуживания украинцев. Это может привести к росту инфляции в стране, предупредил экономист.

Попутно происходит и саморазрушение Запада. Он не рассчитывает действия вводимых санкций. Они действуют в угаре. Я бы даже сказал — в антироссийском угаре, который они привязывают к Украине, — резюмировал Оленченко.

Ранее политолог Алексей Мартынов заявил, что посевная кампания на Украине провалилась, а Запад уже вывез с Украины зерно после предоставления помощи в размере $40 млрд, такая ситуация может грозить украинцам голодом. Политолог считает, что Запад «обворовывает» Украину из-за начала продовольственного кризиса.