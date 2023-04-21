Экономист назвал разговоры о закате Европы преувеличенными Экс-министр Глазьев назвал преувеличенными слухи об экономической гибели Европы

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look press

Темпы роста строительной отрасли в странах Европейского союза достигли в феврале этого года максимума с 2008 года, рассказал в беседе с ИА SM.News российский экономист и политик, экс-министр внешнеэкономических связей РФ Сергей Глазьев. По его словам, показатели в части возведения объектов в промышленности, электроэнергетике и коммунальном хозяйстве говорят о том, что слухи об экономической гибели Европы сильно преувеличены.

Слухи об экономической гибели Европы сильно преувеличены, — высказал мнение Глазьев.

Эксперт также назвал драйверами европейского экономического роста энергетический переход, перестройку логистики и трансформацию промышленности. Он отметил, что смена технологических укладов резко ускорила прогрессивные технологические изменения в Европе, которая сделала ставку на СПГ терминалы, солнечную энергию, ветрогенерацию. Как подчеркнул Глазьев, эти процессы шли последние 15 лет, а в 2022 году произошло существенное ускорение тенденций.

Экономист уточнил, что в Европейском союзе сформировались две основных тенденции: переход от традиционной энергетики к возобновляемой и вывод энергоемкого и низкомаржинального производства за пределы ЕС с концентрацией на высокотехнологичном, наукоемком производстве. Эти процессы Глазьев назвал необратимыми.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что экономики стран БРИКС опережают G7 по вкладу в экономический рост в мире и к 2028 году обеспечат почти 35% мирового роста экономики.