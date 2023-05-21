Экоактивисты облили краской главный фонтан Рима Активисты экодвижения «Последнее поколение» вылили черную краску в фонтан Треви в Риме

Фото: Zuma/ТАСС

Активисты экологического движения «Последнее поколение» вылили черную краску в фонтане Треви в центре Рима, передает агентство ANSA. Краска, которую использовали в акции, была сделана на основе древесного угля. Так активисты призывали к отказу от использования ископаемого топлива, которое ведет к повышению температуры на планете.

Министр культуры страны Дженнаро Санджулиано назвал акцию «избитым ритуалом», который сопровождается экономическими издержками и причиняет беспокойство гражданам.

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/05/21/blitz-degli-ambientalisti-liquido-nero-in-fontana-di-trevi_1bc83289-10c0-4eda-afc6-259c54af0815.html

4 марта активисты экодвижения «Последнее поколение» облили черной массой, похожей на нефть, стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную поодаль от здания бундестага в Берлине.

Ранее активисты движения облили картину Клода Моне из серии «Стога сена» картофельным пюре и приклеили себя суперклеем к стене рядом с полотном. Так они раскритиковали отношение мировой общественности к проблеме голода в некоторых регионах.

14 октября 2022 года активисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи», являющуюся экспонатом Лондонской национальной галереи. Полотно стоимостью $84 млн не пострадало, поскольку находилось под защитным стеклом. «Что ценнее? Искусство или жизнь? Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей?» — выкрикивала одна из активисток.