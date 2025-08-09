Эйсмонт указала на связь Путина с задержкой выпуска интервью Лукашенко

Интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко журналисту Time Саймону Шустеру выпустили с задержкой из-за новостей о переговорах лидера РФ Владимира Путина с коллегой из США Дональдом Трампом, рассказала пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт News.by. Кроме того, американское издание хотело качественно проработать материал, поэтому им понадобилось две недели на подготовку видео с полноценной беседой.

Американская редакция журнала Time хотела подождать, чем вся эта история (переговоров Путина и Трампа. — NEWS.ru) завершится. И в этой связи, может быть, как они мне сказали, расставить небольшие акценты в этом материале. И снова мы согласились. Это авторское право. Они к нам обратились, и мы пошли на это. Мы отложили выход этого интервью, — пояснила Эйсмонт.

Пресс-секретарь президента Белоруссии отметила, что во время самого интервью Шустер был удивлен открытостью коллег и Лукашенко. Также Эйсмонт добавила: дата интервью была согласована не с первого раза из-за напряженного графика главы государства.

Ранее в интервью американскому журналисту Лукашенко заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на следующих выборах. Жители республики выберут нового руководителя в 2030 году.