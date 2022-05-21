Echos: Запад оказался одинок в противостоянии с Россией Echos: поддержать Запад против России отказались в Азии, Африке и Латинской Америки

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Французский политолог Доминик Моизи заявил, что спецоперация России на Украине разделила мир на два лагеря. В Латинской Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке отказались поддержать Запад против Москвы, отметил он в колонке, опубликованной Echos.

Между Западом и «остальными» произошёл очевидный разрыв: мы и они, — утверждает политолог.

По этой причине Запад не смог добиться полной изоляции России. Моизи напомнил, что осудить спецоперацию Москвы на голосовании в ООН отказались четыре десятка государств, которые представляют почти 53% населения планеты. По мнению политолога, у каждого региона были собственные причины для такой международной позиции.

Так, распространённым в Латинской Америке мнением является утверждение, высказанное экс-президентом Бразилии Лулой де Силвой. Он указывал на политику США по расширению НАТО, называя её причиной современной ситуации.

Моизи считает, что в Африке недовольны избирательностью, которую демонстрирует Запад, равнодушно относясь к жертвам конфликтов на континенте. Так, в Эфиопии полтора года длится конфликт, жертв в котором больше, чем на Украине.

Но судьба эфиопов оставляет равнодушными подавляющее большинство европейцев и тем более американцев, — добавил политолог.

На Ближнем Востоке ссориться с Россией не хотят, поскольку у многих дружеские отношения с Москвой. Из всей Азии и тихоокеанского региона к антироссийским санкциям присоединились только прозападная Япония и англосаксонские Австралия и Новая Зеландия, указал Моизи.

В Азии <...> отказ многих стран под давлением США принять санкции против России означает подтверждение их дистанцированности от США и западного мира в целом, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают спецоперацию России на Украине. В Аргентине обвиняют Запад в двойных стандартах. В целом, в Латинской Америке действия официальной Москвы воспринимают совсем не так, как в странах Запада, сообщил немецкий телеканал ZDF.