https://static.news.ru/photo/99e601c4-570d-11ea-a480-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

Двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) предстанут перед судом за вымогательство и получение взятки в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно материалам уголовного дела, силовики систематически создавали препятствия субъектам хоздеятельности при подписании актов приёмки работ, что приводило к затягиванию сроков расчётов с их исполнителями. За прекращение противоправной деятельности они требовали «откат» в размере 15% от суммы контрактов. От одного из предпринимателей сотрудники ведомства получили незаконное вознаграждение в 800 тысяч гривен (около $33 тысяч).

В декабре 2019 года они были задержаны с поличным при получении второй части взятки. В настоящее время расследование дела завершено. Защита силовиков знакомится с его материалами. После этого дело будет передано в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

Ранее NEWS.ru писал, что правоохранительные органы Украины провели обыски в налоговых службах нескольких областей страны и у главы ГНС Сергея Верланова. Основанием для этого послужила информация о выводе сотрудниками ведомства в теневой сектор экономики до полумиллиарда гривен.