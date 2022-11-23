Два поляка повредили средневековый памятник при строительстве бункера Двум полякам грозит тюрьма за повреждение средневекого памятника при строительстве бункера

Фото: Komenda Powiatowa Policji w Lęborku

Два жителя Поморского воеводства Польши при строительстве бункера повредили средневековый памятник, сообщает радиостанция RMF FM. По данным источника, за это им может грозить до двух лет лишения свободы, либо штраф.

Как сообщает RMF FM, поврежденный археологический памятник находится в Кремпе Кашубской — городе с населением в несколько сотен человек. Мужчины — жители Лемборского района в возрасте 27 и 25 лет — раскопали часть вала городища, относящегося к периоду раннего Средневековья и представляющего собой наземный археологический объект, внесенный в реестр памятников.

Следствие полагает, что мужчины, вероятнее всего, нанесли непоправимый ущерб памятнику. Как объяснила представитель местной полиции Марта Шалковская, подозреваемые сделали это непредумышленно.

Мужчины, вероятно, не зная, что они находятся на исторической территории, произвольно вырыли на валу городища траншею глубиной около двух метров, — объяснила Шалковская.

Она добавила, что подозреваемые «хотели построить убежище», так как «опасаются текущей ситуации в мире и возможного вооруженного конфликта».

В скором времени им предъявят обвинения в непредумышленном уничтожении памятника. Шалковская отметила, что суд вместо лишения свободы может назначить мужчинам штраф в пользу Национального фонда охраны памятников.

Ранее стало известно, что вандалы разрисовали памятник Советской армии в городе Бургас на юге Болгарии, который местные жители называют «Бургасский Алеша». Посольство России в Софии выразило возмущение в связи с актом вандализма. В ночь на 12 октября вандалы нарисовали черной краской две свастики на мемориале сподвижникам Суворова, который расположен в ущелье Шелленен.