Названа страна Евросоюза, которая увеличила закупки нефти у России Ekonomický deník: доля России в чешском импорте нефти выросла на девять процентов

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В 2023 году Чехия увеличила долю российской нефти в своем импорте с 56% до 65%, пишет местное издание Ekonomický deník. По данным статистики, в первые четыре месяца года республика купила на 8% больше нефти, чем за аналогичный период предыдущего года, что составило в общей сложности 2,31 млн тонн.

При этом стоимость импортируемого топлива оказалась ниже: Чехия заплатила поставщикам на 18,6% меньше, что составило 24,8 млрд крон (примерно 1,12 млрд долларов). Кроме того, стоимость импорта газа сократилась на 48% год к году, составив 29,7 млрд крон (около 1,35 млрд долларов).

Издание также подчеркнуло, что импорт нефти из США исчез из статистики, хотя ранее он был довольно значимым, в 2021 году составляя более десятой части импорта. В 2023 году чешские НПЗ получают нефть только из трех стран: России, Азербайджана и Казахстана.

Чехия, как страна без доступа к морю и исторически связанная с российским нефтепроводом «Дружба», обратилась к Евросоюзу с просьбой о предоставлении исключения из запрета на импорт российской нефти через этот трубопровод. Евросоюз удовлетворил эту просьбу.

В мае Минфин предварительно оценивал дефицит бюджета РФ за первые четыре месяца 2023 года в 3,424 трлн рублей. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов отмечается устойчивый прирост, сообщали в министерстве.