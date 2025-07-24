«Диктатор Украины»: политолог раскрыл, как Зеленский обманет Запад Марков: Зеленский переходит от марионетки Запада к диктатору Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещает «независимость» антикоррупционных органов страны западным политикам, но обманет их, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, глава государства переходит от статуса «марионетка Запада» к статусу «диктатор Украины».

Прогноз — Зеленский им (западным политикам. — NEWS.ru) пообещает независимость антикоррупционных структур. Но обманет. И все возьмет под свой контроль. А Европа смирится. Зеленский переходит от статуса «марионетка Запада» к статусу «диктатор Украины», — считает эксперт.

Ранее Зеленский подписал указ, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Таким образом, эти структуры перешли под контроль руководства Генпрокуратуры Украины.

Немецкие журналисты заявили, что действия украинского лидера в отношении НАБУ и САП стали причиной волны негодования среди западных политиков. Депутат от Свободной демократической партии Мориц Кернер отметил, что после этого для Киева нет места в составе Евросоюза.