Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look Press

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn ответил в Twitter шведской экоактивистке Грете Тунберг. Последняя упрекнула перевозчика в переполненности поездов.

Тунберг опубликовала в своём аккаунте фотографию, где она сидит с вещами на полу тамбура одного из вагонов Deutsche Bahn.

Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой, — пишет Тунберг.      

Пользователи сети начали выражать своё сочувствие шведской экоактивистке. Однако после сообщения от Deutsche Bahn, Тунберг объяснила ситуацию полностью.

Оказалось, что поезд девушки из пункта отправления был отменён и ей пришлось проехать до станции Гёттингена в тамбуре, так как билеты были только от неё. Также экоактивистка добавила, что переполненность поездов это хороший знак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тунберг заявила о желании сделать паузу в своей деятельности. За последние несколько месяцев Тунберг получила широкую известность благодаря своим выступлениям по защите окружающей среды. Школьница из Швеции отказалась от мяса и стала веганом. 

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