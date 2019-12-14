https://static.news.ru/photo/8d8f163e-1f6a-11ea-9331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look Press

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn ответил в Twitter шведской экоактивистке Грете Тунберг. Последняя упрекнула перевозчика в переполненности поездов.

Тунберг опубликовала в своём аккаунте фотографию, где она сидит с вещами на полу тамбура одного из вагонов Deutsche Bahn.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 декабря 2019 г.

Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой, — пишет Тунберг.

Пользователи сети начали выражать своё сочувствие шведской экоактивистке. Однако после сообщения от Deutsche Bahn, Тунберг объяснила ситуацию полностью.

Liebe #Greta , danke, dass Du uns Eisenbahner im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt! Wir haben uns gefreut, dass Du am Samstag mit uns im ICE 74 unterwegs warst. Und das mit 100 Prozent Ökostrom. 1/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 15 декабря 2019 г.

Оказалось, что поезд девушки из пункта отправления был отменён и ей пришлось проехать до станции Гёттингена в тамбуре, так как билеты были только от неё. Также экоактивистка добавила, что переполненность поездов это хороший знак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тунберг заявила о желании сделать паузу в своей деятельности. За последние несколько месяцев Тунберг получила широкую известность благодаря своим выступлениям по защите окружающей среды. Школьница из Швеции отказалась от мяса и стала веганом.