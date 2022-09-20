Депутаты от немецкой АдГ намерены посетить Россию и Донбасс Депутаты от немецкой АдГ отправятся с визитом в Россию и в Донбасс

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) отправятся с визитом в Россию. В их планах также значится посещение Донбасса, которое позволит составить собственное представление о ситуации, сообщает РИА Новости.

Группа немецких парламентариев совершит поездку по России. Запланирован визит в восточную часть Украины. В состав делегации входят два депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ — доктор Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд, — цитирует агентство сообщение АдГ.

В АдГ ранее говорили, что по опросу парламентской группы в регионе, почти половина жителей федеральной земли называет несбалансированным освещение конфликта на Украине. Для получения собственного мнения депутаты и отправятся в эту поездку.

Ранее стало известно, что США ожидают: на Украине в ближайшее время будут продолжаться очень тяжелые бои. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Он также подчеркнул, что Штаты намерены продолжать помогать Киеву.