Депутат Рады предрёк Украине тысячи новых смертей в Донбассе

https://static.news.ru/photo/9262908c-95f7-11eb-bfe5-96000091f725_660.jpg Фото: kivailya/facebook.com

Киев как никогда близок к началу широкомасштабной войны в Донбассе, считает депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива. По его словам, в стране творится правовой беспредел, а действующий лидер страны Владимир Зеленский узурпирует власть.

Могу с полной уверенностью заявить, что мы как никогда близки к началу широкомасштабной войны в Донбассе, которая охватит всю Украину, а значит тысячи новых смертей наших граждан, и чем их будет больше, тем для власти лучше, — написал политик в своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, Киев хочет легализовать неправомерные действия «по отношению к оппозиционным политическим партиям, которых власть боится как своих прямых конкурентов на предстоящих перевыборах в Верховную раду».

Начало войны — как ещё и возможность в любой момент ввести военное положение по всей Украине, а значит заменить недовольство населения властью, животным страхом за свои жизни, — добавил Кива.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями. В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия. Введён запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и использования дронов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гибель ребёнка во время обстрела в Донбассе является трагедией и горькими последствиями неурегулированной ситуации в регионе. Необходимо обеспечить безопасность всем гражданам самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, рассказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул важность соблюдения достигнутых договорённостей.