Депутат ФРГ объяснил лозунги «Путин!» большим уважением к президенту РФ

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Депутат Бундестага Гуннар Линдеманн заявил, что лозунги демонстрантов в Берлине, скандировавших «Путин!», вызваны большим уважением к российскому политику.

Президент России пользуется очень хорошей репутацией среди населения Германии, поэтому люди провели также демонстрацию перед российским посольством, чтобы привлечь внимание к условиям в Германии в надежде, что Россия сможет оказать влияние на Меркель (канцлера ФРГ Ангелу Меркель — NEWS.ru), — приводит слова немецкого депутата агентство РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что, по его мнению, во время демонстраций зданию посольства РФ ничего не угрожало.

29 августа в Берлине прошли митинги в знак протеста против ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса. В ходе беспорядков митингующие вплотную подошли к зданию Рейхстага. В ходе беспорядков в Берлине 29 августа были задержаны более 300 человек, 33 сотрудника правоохранительных органов получили ранения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер жёстко раскритиковал протестующих, устроивших беспорядки у входа в здание парламента.