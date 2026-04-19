19 апреля 2026 в 17:25

Глава Патрульной полиции Украины подал в отставку после позора в Киеве

Депутат Рады Бужанский: глава Патрульной полиции Украины Жуков подал в отставку

Глава Патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку после инцидента со стрельбой в Киеве, где правоохранители сбежали с места происшествия, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский. Он отметил, что считает этот шаг единственно верным.

Поступила информация о том, что глава патрульной полиции Жуков подал в отставку. Единственно правильный шаг в этой ситуации, — подчеркнул Бужанский.

Также он указал, что депутаты парламента начали сбор подписей с целью вызова Жукова на заседание Рады для отчета о произошедшем. Они планировали рекомендовать министру внутренних дел страны отправить Жукова в отставку.

До этого стало известно, что на Украине возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которые сбежали во время стрельбы в Киеве, оставив гражданское население без защиты. Как уточнил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко, речь идет о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.

После этого инцидента двое мужчин открыли огонь по детям в Чернигове. По информации украинского блогера Анатолия Шария, есть пострадавшие, одного из стрелков задержали. Предварительно, ранены три человека. Подробности произошедшего пока не поступали.

