Депутат бундестага: нельзя допустить эскалации вокруг Калининграда Депутат бундестага Кауфманн: власти ФРГ пытаются влиять на Литву, чтобы та отказалась от блокировки транзита в Калининград

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Власти Литвы прекратили транзит части грузов по территории своей страны

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по экономике Мальте Кауфманн подтвердил NEWS.ru информацию о том, что правительство ФРГ пытается повлиять на Литву, чтобы та отказалась от блокировки транзита в Калининградскую область.

Насколько мне известно от разных источников, это действительно так. Берлин ищет выход из создавшейся ситуации и контактирует с Вильнюсом по этому вопросу. И хотя я оппозиционный политик, в данном случае могу только похвалить федеральное правительство Германии за усилия по разрешению проблемы калининградского транзита, — признал Мальте Кауфманн в беседе с NEWS.ru.

Политик напомнил, что «гарантии беспрепятственного транзита были утверждены еще на том этапе, когда Литва получила независимость».

Калининград — российский анклав, он должен снабжаться товарами. Литва — член НАТО. Ни в коем случае нельзя допустить эскалации напряженности в регионе. Здравый смысл должен возобладать, — заключил депутат «АдГ».

Ранее портал Spiegel online сообщил о том, что Берлин «хочет положить конец блокаде транзита в Калининград», на котором настаивают литовцы. По данным издания, из всех европейских игроков именно правительство ФРГ выступает посредником в переговорах между Литвой и Евросоюзом. Немецкие власти пытаются убедить литовских коллег исключить транзитные грузы (в том числе строительные материалы, металлы и уголь) для Калининградской области из четвертого пакета санкций, ранее введенных Брюсселем против РФ.

Это транспорт из России в Россию, — настаивают в Берлине.

Как утверждает Spiegel online, сама Еврокомиссия уже готова сделать оговорку и выпустить специальное разъяснение по этому вопросу. Но литовцы пока непреклоннее еврочиновников. Разрешить вопрос нужно до 10 июля, когда очередная порция санкций вступит в силу. Издание отмечает, что в Берлине «не хотят, чтобы немецкие солдаты, дислоцированные в Литве, оказались каким-то образом вовлечены в гипотетический конфликт, а потому стремятся его во что бы то ни было предотвратить».