https://static.news.ru/photo/22d6ea0c-c0fa-11e9-b7fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: dumskaya.net/Global Look Press

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело в отношении сотрудников Госслужбы по ЧС в связи с крупным пожаром в гостинице «Токио Стар» в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном деле по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками Госслужбы по ЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице «Токио Стар» и гибели людей, — цитирует сообщение РИА Новости .

Уголовное дело квалифицировано по статье «Служебная халатность, повлёкшая тяжкие последствия».

Следствие проверяет выполнение работниками Госслужбы по ЧС своих служебных обязанностей при проведении проверок состояния противопожарных систем. Допрашиваются свидетели, изъята документация.

Как писал News.ru, в результате пожара в одесской гостинице погибли девять человек, в том числе граждане Литвы и Сьерра-Леоне. Власти региона области объявили траур по жертвам ЧП.

Украинская полиция рассматривает несколько версий возгорания в гостинице «Токио Стар». Одна из них — поджог с целью сокрытия преступления.