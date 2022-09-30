Дания и Швеция проинформировали ООН о подробностях ЧП на «Северных потоках»

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Дании и Швеции отправили в ООН письмо с изложением фактов о ЧП на «Северных потоках» в преддверии заседания Совбеза, сообщила глава шведского МИД Анн Линде в Twitter. Отмечается, что причиной утечек на трубопроводах стали два взрыва мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте. В письме указано, что утечки газа будут продолжаться до 2 октября.

Вся имеющаяся информация указывает на то, что эти взрывы являются результатом преднамеренного акта. Такие акты неприемлемы, они угрожают международной безопасности и дают повод для глубокого беспокойства, — следует из письма.

Также сообщается, что необходимо оценить опасность для климата и экологии в результате утечек газа.

Датские чиновники ранее пришли к выводу, что на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло два взрыва общей мощностью более одной тысячи килограммов в тротиловом эквиваленте. На встрече представителей стран НАТО, где были обнародованы эти сведения, утверждалось, что за происшествием на трубопроводах может стоять Россия.

Международный эксперт по энергетике Мехмет Доган до этого написал, что диверсия на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выгодна для России. Он указал на нелогичность этой версии, ведь РФ и так управляла поставками газа в Европу, а к самому инциденту, по его мнению, причастны США. Он добавил, что у него нет сомнений в том, что это были преднамеренные взрывы.