Далеко не Ангела: чего ждать России от «зелёного» канцлера

Согласно результатам последних опросов, популярность партии «Зелёные» в Германии превзошла рейтинг правящего политического блока ХДС/ХСС. Если до выборов 26 сентября тренд не изменится, то сопредседательница «зелёных» Анналена Бербок может возглавить правительство, придя на смену многолетнему канцлеру Ангеле Меркель. NEWS.ru рассказывает, почему экологисты обогнали немецких консерваторов и чего ждать от них России.

Кто такая Бербок

Анналена Бербок — это имя не сходит со страниц немецких газет. Сорокалетняя кандидатка партии «Зелёных» на пост канцлера за считанные недели превратилась из тёмной лошадки в главную угрозу многолетнему владычеству консервативного блока ХДС/ХСС. Она родилась в Восточной Германии в семье фермеров, в молодости увлекалась творчеством группы Green Day, провела один год по студенческому обмену в США, изучала международное право в университете и даже взялась было за диссертацию, но не дописала. Уж больно хорошо начала складываться её политическая карьера.

В 2005 году Бербок вступила в движение «Союз 90/Зелёные», а в 2013-м добилась избрания депутатом бундестага. Её годы в партии пришлись на время трансформации немецких «Зелёных»: из движения, сосредоточенного на проблемах экологии, оно превратилось в универсальную партию с левым уклоном и проработанными взглядами на внешнюю политику.

Имеющая международный опыт Бербок стала лицом этих изменений. Известен случай, когда она иронично поставила на место своего соперника внутри партии, отметив, что тот понимает в жизни коров больше, чем в международной политике. Избрание Бербок на пост одного из сопредседателей партии в 2018 году ознаменовало окончательное поражение радикальных экологистов внутри партии.

Что предлагают «Зелёные»

Анналена Бербок Thomas Imo/photothek.de/Global Look Press

Предвыборная программа партии — попытка завоевать широкий электорат, не меняя названия. Амбициозные цели по борьбе с изменением климата в ней несколько урезаны, зато предложено ограничить скорость движения по автобанам до 130 км/ч для уменьшения расхода топлива, отказаться от угольных электростанций раньше намеченного 2038 года и больше инвестировать в возобновляемые источники энергии. Демоверсию такого взвешенного подхода к экологической повестке немцы уже получили в виде «зелёного» премьер-министра региона Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана. Ему удалось соблюсти баланс между интересами местных автопроизводителей и защитников окружающей среды.

Во внешней политике «Зелёные» хотят занять более жёсткую позицию по отношению к России, Китаю и авторитарным режимам. В недавнем интервью газете Franfurter Allgemeine Zeitung Бербок призвала усилить давление на Москву и лишить проект «Северный поток — 2» политической поддержки.

Немецкие экологисты с самого начала были настроены против строительства российского газопровода. Хотя сжигание природного газа выбрасывает в атмосферу меньше углекислого газа, чем переработка нефти и угля, это всё равно ископаемый вид топлива, от которого «Зелёные» призывают как можно быстрее отказаться. Так что подоплёка этого пункта их программы связана, скорее, с экологией, чем с политикой.

При этом к НАТО Бербок относится неоднозначно. Например, она выступает против увеличения трат на оборону до 2% от ВВП, справедливо замечая, что деньги лучше пустить на развитие высокотехнологичных отраслей.

Шансы на кресло канцлера

Результаты последних опросов показывают, что «Зелёные» обгоняют по популярности партию Ангелы Меркель ХДС. По данным исследования, проведённого по заказу журнала Spiegel, 30% немцев хотят видеть Бербок в кресле канцлера, а за Христианско-демократический союз готовы проголосовать только 24%. Резкий крен в сторону экологистов произошёл после избрания председателя ХДС Армина Лашета единым кандидатом в канцлеры от блока ХДС/ХСС. Избиратели до последнего надеялись, что на пост главы правительства выдвинут лидера баварского Христианско-социального союза Маркуса Зёдера. Он намного популярнее и харизматичнее Лашета, но возглавляет младшего партнёра по коалиции, и руководство «старшей сестры» ХДС решило не уступать.

На популярности консерваторов сказались неудачи в борьбе с коронавирусом, а также медленная кампания вакцинации — тяжёлый год пандемии стал неразрывно ассоциироваться с хаотичными попытками правительства Меркель совладать с ситуацией. Подкосила их репутацию и череда коррупционных скандалов, вынудивших подать в отставку нескольких депутатов блока в бундестаге.

Коалиция ХДС/ХСС с «Зелёными» возможна, но маловероятна — они расходятся по слишком большому числу пунктов. В то же время экологисты вполне могут сформировать коалицию с социал-демократами (СДПГ) и свободными демократами (СвДП). Аналитики сходятся в одном: кто бы ни стал главой правительства по результатам сентябрьских выборов, с интересами «Зелёных» отныне придётся считаться.