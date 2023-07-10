Что нового рассказал освобожденный Волына о зачистке «Азовстали» Сергей Волынский раскрыл свою версию событий

Фото: РИА Новости

Разрушенные дома и металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе

Бывший командующий бригадой морской пехоты генерал Сергей Волынский (позывной Волына) по возвращении из Турции на Украину взорвал информационную бомбу. Да еще вызвал резонные вопросы к властям и России, и Украины. Недаром турецкое агентство Аnadolu Ajansi, корреспондент которого зафиксировал откровения недавнего нашего пленного, поспешило затереть изложенные им обстоятельства сдачи последних выживших бойцов в катакомбах на «Азовстали» («Азов» признан в РФ террористической организацией, деятельность запрещена). Но, как мы знаем, интернет помнит все. Давайте проанализируем откровения офицера.

Готовили братскую могилу

Итак, Волына утверждает, что в подземельях одного из самых известных еще советских заводов бойцы элитных частей и нацбатальонов гибли сотнями. И погибли бы все, если бы не достижение соглашения о сдачи остатков гарнизона. Мы прекрасно помним, как еще до битвы за Бахмут украинские власти гордо заявляли, что Мариуполь взять невозможно. Расчет делался на множество серьезных промышленных предприятий с запутанными подземным коммуникациями, на заранее, еще во времена СССР построенные заводские бомбоубежища, способные выдержать даже прямой удар современных ракет.

Да к тому же по привычке нацбаты стали прикрываться гражданским населением. В частности, работниками той самой «Азовстали», которые после начала боев за город по привычке ринулись на родной завод, за его крепкие стены и оказались в ловушке. Скорее всего, киевские власти вполне бы устроила гибель остатков всего гарнизона, которую можно было бы красиво представить как героическую эпопею «новых киборгов».

Фото: president.gov.ua

Казалось бы, при чем тут американцы

Но там, по словам генерала, в подземельях с ними бок о бок вели последние бои американские офицеры. Тут-то Волына раскрыл загадку, которая после выхода остатков оборонцев мучила и военкоров, и просто активную часть общества.

Ведь в ходе боев за «Азовсталь» неоднократно сообщалось, что наши бойцы в режиме нон-стоп перехватывают переговоры на иностранных языках. В частности, на английском. Поэтому многие аналитики буквально предвкушали пленение американских военных, среди которых, как подозревали, были весьма высокопоставленные. Вплоть до генерала.

Недаром же несколько раз командование СВУ посылало в район порта Мариуполя вертолеты с явной целью кого-то особо ценного срочно эвакуировать. Некоторые «вертушки» были сбиты. Но когда вереницей из подземелий вышли бойцы нацбатов и морпехи, среди них, к удивлению наших специалистов, никаких иностранцев обнаружено не было. Хотя самые одиозные персонажи — Калина, Редис и другие — присутствовали.

Теперь, что называется, пазл сложился. Тогда еще опасавшиеся скандала американцы сумели договориться о сдаче украинской части оборонявшихся при условии, что заокеанские «инструкторы» свободно покинут город. Видимо, какие-то вертолеты все-таки долетели.

Если слова Волыны правда, то, видимо, на той, начальной стадии конфликта Москва надеялась, что такой необъявленный жест доброй воли найдет за океаном отклик. Тем более что эти американские специалисты широкого профиля явно появились на Украине еще до начала нашей СВО. И их представление широкой публике в качестве военнопленных вызвало бы шок, прежде всего за океаном. Но от такого козыря отказались.

Впрочем, выход гарнизона из катакомб сохранил жизни и кому-то из наших бойцов. А это крайне важно. Предположим, наша сторона сделала жест в сторону американцев. Но что же Зеленский, явно готовившийся заказывать поминальную молитву по павшим героям? И надеявшийся, что они продержатся в катакомбах так долго, как только возможно. Почему он буквально бросился выполнять распоряжение своих американских покровителей?

Собственно, уже тогда стало ясно, что Зеленский — голый король, им неприкрыто управляют из-за океана. А он готов по мановению американского пальца исполнить любое распоряжение. Так было и так есть. А тот мариупольский эпизод — это первое заметное проявление линии поведения лидера страны, променявшей свой суверенитет на американские «бусы».