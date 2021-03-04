Опрос: украинцы считают, что Зеленским управляют из-за рубежа

https://static.news.ru/photo/8e3785fc-7d02-11eb-b314-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Почти половина украинцев считает, что президентом страны Владимиром Зеленским управляют зарубежные политики. По их мнению, глава государства далеко не всегда принимает решения самостоятельно, свидетельствуют данные опроса центра «Социальный мониторинг».

На ближайших выборах главы государства за нынешнего президента Украины Владимира Зеленского отдали бы голоса 24,6% граждан страны. Чуть больше 15% респондентов хотят возвращения на пост экс-президента Петра Порошенко, а ещё 11% отдали бы свой голос на выборах за Юлию Тимошенко.

Кроме того, порядка 43% опрошенных, особенно живущие в Донбассе, выступают за проведение досрочных выборов. 44% украинцев полагают, что Зеленский полностью управляем международными организациями. В то же время 40% респондентов говорят, что глава государства может принимать некие решения самостоятельно, но далеко не все, передаёт «Украина.ру».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский понадеялся, что Евросоюз продолжит усиливать давление на российскую сторону из-за конфликта в Донбассе. По его словам, страна намерена достигнуть мира на своей территории исключительно «политико-дипломатическим путём».