https://static.news.ru/photo/ee6f17a0-19b7-11ea-adf6-fa163e074e61_660.jpg Александр Филей Фото: odessamatj/facebook.com

Члена правления Русского союза Латвии Александра Филея официально обвинили в отрицании оккупации страны Советским Союзом.

Как сообщает BNS, обвинение выдвинула прокуратура Рижского судебного округа. Пресс-секретарь ведомства Лаура Маевска заявила, что Филей отказался признавать себя виновным. В настоящий момент по делу продолжается досудебное расследование.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии инициировала проверку в отношении Филея в ноябре в связи с записью в Facebook, где он поздравляет подписчиков с годовщиной входа в прибалтийскую республику частей Советской армии 17 июня 1940 года. В Латвии 17 июня отмечают как День оккупации республики. СГБ посчитала, что Филей в своей записи представил это событие как позитивное. По законам страны члену правления Русского союза может грозить до пяти лет тюремного заключения.

5 декабря, как передавал NEWS.ru, около тысячи человек вышли на марш в столице Латвии Риге в защиту образования на русском языке.