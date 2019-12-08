Члена правления Русского союза Латвии Александра Филея официально обвинили в отрицании оккупации страны Советским Союзом.
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Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии инициировала проверку в отношении Филея в ноябре в связи с записью в Facebook, где он поздравляет подписчиков с годовщиной входа в прибалтийскую республику частей Советской армии 17 июня 1940 года. В Латвии 17 июня отмечают как День оккупации республики. СГБ посчитала, что Филей в своей записи представил это событие как позитивное. По законам страны члену правления Русского союза может грозить до пяти лет тюремного заключения.
5 декабря, как передавал NEWS.ru, около тысячи человек вышли на марш в столице Латвии Риге в защиту образования на русском языке.
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