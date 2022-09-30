Число жертв обстрела ВСУ автоколонны в Запорожье возросло до 24

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Число погибших в результате обстрела ВСУ колонны автомобилей с мирными жителями на выезде из подконтрольной Киеву части Запорожья возросло до 24, сообщил в своем Telegram-канале член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов. Ранее было известно о 23 жертвах.

Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин, — написал Рогов.

Он добавил, что количество пострадавших также возросло, с 34 до 36 человек. В их числе 24 мужчины, 11 женщин и один ребенок.

Рогов также указал, куда могут обращаться запорожцы, которые разыскивают родных и близких, пропавших и не выходящих на связь после инцидента.

Об ударе ВСУ по автоколонне стало известно утром 30 сентября. По словам Рогова, украинские власти пытаются выдать произошедшее за обстрел со стороны российских военных. На деле же Киев старается запугать мирных жителей подконтрольной ему части региона и предотвратить их отток на территорию, которая в скором времени станет частью России, уверен член ВГА.