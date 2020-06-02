Число жертв коронавируса во Франции достигло 28,9 тысячи

https://static.news.ru/photo/728a5694-a509-11ea-80f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Franck Castel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших от коронавирусной инфекции во Франции 2 июня достигло 28,9 тысячи. Количество госпитализированных больных c COVID-19 в стране продолжает снижаться.

Об этом сообщается в коммюнике французского Минздрава, передаёт РИА Новости. В больницах Франции остаются 14 028 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Неделю назад это число составляло 16 264. За последние сутки были госпитализированы 229 человек.

Также уменьшается число пациентов в реанимациях — 1253 против 1555 неделю назад. За всё время пандемии во Франции были госпитализированы около 102 тысяч человек, из них почти 18 тысяч попали в реанимационные отделения.

Как сообщал NEWS.ru, 2 июня во Франции возобновили работу отели, кафе и рестораны. Президент страны Эммануэль Макрон назвал это событие признаком возвращения «счастливых дней».