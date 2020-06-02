Число жертв коронавируса во Франции достигло 28,9 тысячи

Число погибших от коронавирусной инфекции во Франции 2 июня достигло 28,9 тысячи. Количество госпитализированных больных c COVID-19 в стране продолжает снижаться.
Об этом сообщается в коммюнике французского Минздрава,
Также уменьшается число пациентов в реанимациях — 1253 против 1555 неделю назад. За всё время пандемии во Франции были госпитализированы около 102 тысяч человек, из них почти 18 тысяч попали в реанимационные отделения.
Как сообщал NEWS.ru, 2 июня во Франции возобновили работу отели, кафе и рестораны. Президент страны Эммануэль Макрон назвал это событие признаком возвращения «счастливых дней».
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