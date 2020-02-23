Главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что в стране до 13 человек увеличилось число заболевших коронавирусом. Четыре человека с круизного лайнера Diamond Princess заразились COVID-19.
Тесты на COVID-19 ещё у четырёх человек в Англии подтверждены положительно, увеличив общее число случаев заражения до 13, — сообщил Уитти.
Всех заражённых поместили в инфекционные центры,
Власти Великобритании эвакуировали 32 гражданина страны с лайнера Diamond Princess в субботу, 22 февраля. Корабль находится на карантине в японском порту Иокогама.
Как писал NEWS.ru, лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что борьба с коронавирусом перешла в критическую стадию. Жертвами нового коронавируса в Китае стали 2400 человек, излечились — 23 тысячи, заболевание диагностировано у 78 тысяч человек.
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