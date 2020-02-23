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Ещё один человек скончался от коронавируса в Италии. Сообщается, что умерла пациентка больницы Кремоны.

Женщина была в тяжёлом состоянии. Она лечилась от онкологии, также у неё был диагностирован коронавирус. Общее число жертв болезни в стране достигло трёх. Инфицированы 137 человек, сообщает ANSA. Стремительное распространение...