Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что в стране до 13 человек увеличилось число заболевших коронавирусом. Четыре человека с круизного лайнера Diamond Princess заразились COVID-19.

Тесты на COVID-19 ещё у четырёх человек в Англии подтверждены положительно, увеличив общее число случаев заражения до 13, — сообщил Уитти.

Всех заражённых поместили в инфекционные центры, сообщает РИА Новости.

Власти Великобритании эвакуировали 32 гражданина страны с лайнера Diamond Princess в субботу, 22 февраля. Корабль находится на карантине в японском порту Иокогама.

Как писал NEWS.ru, лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что борьба с коронавирусом перешла в критическую стадию. Жертвами нового коронавируса в Китае стали 2400 человек, излечились — 23 тысячи, заболевание диагностировано у 78 тысяч человек.

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