Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом выросло до 22

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате падения самолёта в Харьковской области погибли 22 человека. Ещё двое получили серьёзные травмы.
Аналогичной информацией располагает замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко,
Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и ищут других погибших и раненых, — отметил он.
Как писал NEWS.ru, военно-транспортный самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в городе Чугуев Харьковской области Украины. После падения транспортное средство загорелось. На самолёте могли совершать учебный полёт курсанты Харьковского университета Воздушных сил.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о срочном создании комиссии для расследования обстоятельств и причин крушения самолёта. Он сообщил, что 26 сентября приедет на место ЧП.
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