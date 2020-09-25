Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом выросло до 22

https://static.news.ru/photo/39e8fda8-ff69-11ea-aafd-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате падения самолёта в Харьковской области погибли 22 человека. Ещё двое получили серьёзные травмы.

Аналогичной информацией располагает замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко, передаёт «Интерфакс». По его словам, всего на борту было 28 человек, двоих выживших направили в больницу.

Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и ищут других погибших и раненых, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, военно-транспортный самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в городе Чугуев Харьковской области Украины. После падения транспортное средство загорелось. На самолёте могли совершать учебный полёт курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о срочном создании комиссии для расследования обстоятельств и причин крушения самолёта. Он сообщил, что 26 сентября приедет на место ЧП.