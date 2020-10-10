Число новых заражений COVID-19 в Бельгии возросло на 89% за неделю

https://static.news.ru/photo/e246a060-0bb0-11eb-b317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool Daina Le Lardic/Belga News/Global Look Press

Количество фиксируемых в Бельгии новых заражений коронавирусом в период с 1 по 7 октября составило в среднем 3,75 тысячи случаев в сутки. Это на 89% больше, чем выявлялось неделей ранее.

Число госпитализаций заболевших коронавирусом за тот же период выросло на 67%, а количество летальных исходов — на 7,6. В среднем в первую неделю октября в Бельгии ежедневно умирали более 15 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщается на сайте института общественного здравоохранения Sciensano.

Всего в стране с начала пандемии заболели около 157 тысяч человек, из которых 10,1 тысячи умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице Бельгии Брюсселе как минимум на месяц закрываются кафе и бары из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ресторанам разрешили продолжить работу при условии, что они будут открыты только до 23:00, а количество гостей за одним столиком не будет превышать четырёх человек.