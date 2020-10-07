В Брюсселе на месяц закрываются кафе и бары из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/26b759ca-089a-11eb-acba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Herbert Berger/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Брюсселя как минимум на месяц закроют кафе и бары из-за ухудшения ситуации, связанной с коронавирусом.

Так, с 8 октября в городе будут действовать профилактические меры, сообщили журналистам столичные бургомистры по итогам заседания Совета безопасности. Как уточняет «Москва 24», рестораны смогут продолжить работу при условии соблюдения установленных мер — заведения будут открыты лишь до 23:00, за одним столиком смогут сидеть только четверо гостей.

На 7 октября в Бельгии зафиксирован 134 291 случай заражения коронавирусом. За последние сутки число заражённых выросло на 2 088 человек. Общее число смертей составляет 10 092 человека, сегодня зафиксировано 14 случаев смерти. В активной фазе болезни находятся 104 387 человек, из них 189 в критическом состоянии. Подтверждённых случаев полного излечения от вируса 19 812.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы рекомендовали частным школам и кружкам уйти на двухнедельные каникулы из-за коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.