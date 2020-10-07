В Брюсселе на месяц закрываются кафе и бары из-за коронавируса

Власти Брюсселя как минимум на месяц закроют кафе и бары из-за ухудшения ситуации, связанной с коронавирусом.
Так, с 8 октября в городе будут действовать профилактические меры, сообщили журналистам столичные бургомистры по итогам заседания Совета безопасности. Как
На 7 октября в Бельгии зафиксирован 134 291 случай заражения коронавирусом. За последние сутки число заражённых выросло на 2 088 человек. Общее число смертей составляет 10 092 человека, сегодня зафиксировано 14 случаев смерти. В активной фазе болезни находятся 104 387 человек, из них 189 в критическом состоянии. Подтверждённых случаев полного излечения от вируса 19 812.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы рекомендовали частным школам и кружкам уйти на двухнедельные каникулы из-за коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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