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Четырём школьникам предъявлены обвинения по делу об убийстве учителя Пати

12:47, 26 ноября 2020
Фото: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Четырём школьникам предъявлены обвинения по делу об убийстве учителя истории Самюэля Пати под Парижем 16 октября.

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