Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Четырём школьникам предъявлены обвинения по делу об убийстве учителя истории Самюэля Пати под Парижем 16 октября.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен
Yandex Zen
Facebook
Twitter
VKontakte
Odnoklassniki
Telegram
Youtube
Сенат Франции 25 ноября принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. Документ поддержали 305 сенаторов, лишь один выступил против.
Один из авторов документа, председатель фракции от партии «Республиканцы» Брюно Ретайо на своей официальной странице в социальной сети написал, что гордится признанием резолюции. По его словам, её цель состоит в...
Четырём школьникам предъявлены обвинения по делу об убийстве учителя Пати