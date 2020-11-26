Четырём школьникам предъявлены обвинения по делу об убийстве учителя Пати

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Сенат Франции 25 ноября принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. Документ поддержали 305 сенаторов, лишь один выступил против.

Один из авторов документа, председатель фракции от партии «Республиканцы» Брюно Ретайо на своей официальной странице в социальной сети написал, что гордится признанием резолюции. По его словам, её цель состоит в...