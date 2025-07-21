Четыре украинских объекта вторглись в воздушное пространство страны ЕС Четыре украинских объекта ночью нарушили воздушное пространство Румынии

Четыре украинских объекта вторглись в воздушное пространство Румынии в ночь на 21 июля, говорится в официальном заявлении Министерства национальной обороны Румынии. Там подчеркнули, что «этот инцидент не представлял реальной угрозы национальной безопасности страны».

Согласно заявлению румынского министерства, в период с 03:30 до 06:00 (время совпадает с московским) радиолокационные системы зафиксировали 12 украинских воздушных объектов, приближавшихся к северной границе страны. Четыре из них ненадолго пересекли воздушное пространство Румынии в районе населенных пунктов Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус, пробыв там несколько минут. В ведомстве отметили, что вторжение оказалось непреднамеренным.

Несмотря на это, румынские военные немедленно подняли в воздух два истребителя F-16 с авиабазы Борча для проведения разведывательной миссии. Позже к ним присоединились два итальянских истребителя Eurofighter Typhoon, вылетевшие с базы Михаил-Когэлничану. После выполнения поставленных задач все самолеты благополучно вернулись на свои аэродромы.

Как отмечается в заявлении ведомства, украинская сторона подтвердила факт вторжения в воздушное пространство Румынии. В Киеве заявили, что проводили операции по рассредоточению авиации с западных аэродромов.

Ранее Военно-воздушные силы Польши подняли в небо истребители якобы из-за активности российской авиации. Отмечалось, что были задействованы «все имеющиеся в распоряжении силы и средства».