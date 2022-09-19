Четыре страны Европы запретили въезд для россиян Страны Прибалтики и Польша запретили въезд для россиян

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Эстония, Литва, Латвия и Польша с 19 сентября ввели запрет на въезд граждан России с действующими шенгенскими визами, в том числе выданные третьими государствами, следует из сообщения на сайте эстонского кабмина. Ограничение касается не всех граждан, а в первую очередь туристов. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила, что намерена лоббировать аналогичные действия всех стран ЕС.

Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности, — сказано в сообщении.

Она отметила, что поездка в Евросоюз — это привилегия, а не право человека.

Соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией прекратило действовать с 12 сентября, спустя 15 лет после подписания. Окончательно это решение Совет ЕС ратифицировал 9 сентября. Теперь для оформления въездных виз россиянам надо будет заплатить €80 вместо €35, максимальный срок рассмотрения заявлений увеличивается до 45 дней. Также расширен список необходимых документов.