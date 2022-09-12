С 12 сентября прекратило действие соглашение о визовом режиме между ЕС и РФ

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Соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией прекратило действовать с понедельника, 12 сентября, спустя 15 лет после подписания. Окончательно это решение Совет ЕС ратифицировал 9 сентября.

Теперь для оформления въездных виз россиянам надо будет заплатить €80 вместо €35, максимальный срок рассмотрения заявлений удлиняется до 45 дней. Расширен список необходимых документов. Согласно общим рекомендациям странам ЕС по рассмотрению визовых заявок, россияне больше не соответствуют условиям для долгосрочного въезда на территорию союза.

Туристические визы будут рассматриваться в последнюю очередь. Приоритетными станут считаться заявки для журналистов, научных работников, студентов, политических активистов, представителей гражданского общества.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Европы. Также европейским странам посоветовали не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком.