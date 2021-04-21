Чехия «нарывается»: Пушков оценил ультиматум Праги

https://static.news.ru/photo/ef9b12d0-8809-11ea-bcf0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал ультиматум главы МИД Чехии Якуба Кулганека по поводу высланных дипломатов. По его словам, подобный тон может дорого обойтись для Праги.

Кулганек потребовал от Москвы к полудню 22 апреля обеспечить возвращение всех высланных чешских дипломатов в Россию. Такой сценарий недопустим, написал Пушков в своём в Telegram-канале.

Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв, — подчеркнул сенатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Якуб Кулганек выразил протест послу РФ в Праге Александру Змеевскому в связи с высылкой 20 дипломатов из Москвы. По его словам, из-за этого работа дипмиссии в российской столице практически парализована. Он добавил, что в противном случае аналогичные сложности будут созданы для российского посольства.