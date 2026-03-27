27 марта 2026 в 09:31

Бывший украинский разведчик сколотил банду фальшивомонетчиков в ЕС

Бывшего украинского разведчика задержали за фальшивые деньги в Польше

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press
Бывшего сотрудника украинской разведки и его супругу задержали по подозрению в изготовлении фальшивых денег в Польше, сообщила пресс-служба Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью. Операция прошла в нескольких городах, всего задержаны семь человек.

По данным следствия, ключевую роль в группе играл гражданин Украины, прежде служивший в разведке и обладающий знаниями в области IT и электроники. Его подозревают в организации производства поддельных банкнот номиналом 500 злотых (10,7 тыс. рублей).

В квартире подозреваемого обнаружили полностью оборудованную линию по изготовлению фальшивок. Установка находилась прямо рядом с кроватью.

Ранее Национальное агентство расследований Индии (NIA) задержало семерых иностранцев — шестерых граждан Украины и одного гражданина США. Их подозревают в подготовке террористов для действий в Мьянме.

В американском штате Миннесота до этого сотрудники миграционной службы задержали гражданина Украины, прибывшего по гуманитарной программе. По словам мужчины, один из офицеров в ответ на вопрос о причинах задержания рассмеялся, заявив, что якобы поддерживает Россию и желает ей победы.

