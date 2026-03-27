Бывший украинский разведчик сколотил банду фальшивомонетчиков в ЕС Бывшего украинского разведчика задержали за фальшивые деньги в Польше

Бывшего сотрудника украинской разведки и его супругу задержали по подозрению в изготовлении фальшивых денег в Польше, сообщила пресс-служба Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью. Операция прошла в нескольких городах, всего задержаны семь человек.

По данным следствия, ключевую роль в группе играл гражданин Украины, прежде служивший в разведке и обладающий знаниями в области IT и электроники. Его подозревают в организации производства поддельных банкнот номиналом 500 злотых (10,7 тыс. рублей).

В квартире подозреваемого обнаружили полностью оборудованную линию по изготовлению фальшивок. Установка находилась прямо рядом с кроватью.

