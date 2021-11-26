Бывший спикер Рады решил составить конкуренцию Зеленскому

Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о намерении создать собственную партию и баллотироваться в президенты на очередных выборах главы государства. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.

Я реализую все амбиции, которые будут для того, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не удалось сделать в 2019 году, будем делать дальше, — сказал Разумков.

Экс-спикер сообщил, что он намерен принять участие в будущих выборах.

Будут выборы — потом пойдём. Я говорил, я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я также приму участие. <...> В ипостаси тех, кто идёт на эти выборы. И президентские, и парламентские, — уточнил Разумков.

Также он рассказал о том, что планирует создать собственную партию и намерен успеть сделать это до будущих выборов в парламент страны.

Разумков был отправлен в отставку с проста спикера Верховной рады Украины 7 октября. Процедуру отставки инициировала фракция «Слуга народа». Депутаты объяснили, что Разумков перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии.

После отставки с поста спикера Разумков создал в парламенте межфракционное объединение «Разумная политика», куда вошли 25 депутатов.