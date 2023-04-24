Британский суд постановил арестовать бывшую жену Роттенберга Суд Британии выдал ордер на арест экс-жены Аркадия Ротенберга из-за неявки в суд

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Высокий суд Лондона выдал ордер на арест бывшей жены российского предпринимателя Аркадия Ротенберга Натальи. Иск против нее подала британская юридическая компания Candey, ранее представлявшая интересы женщины. По данным газеты DailyTelegraph, решение об аресте было принято после того, как 20 апреля ответчица не появилась на судебном заседании.

Ранее судья Эндрю Ричи уже приговорил женщину к трем неделям тюрьмы за неявку на предыдущие заседания, однако Ротенберг могла избежать заключения при условии появления на заседании в минувший четверг, 20 апреля. Представитель истца сообщил, что ответчица последовательные игнорирует предписания суда и попытки компании выйти с ней на связь.

Candey пытается взыскать с Натальи Ротенберг 11,5 тысячи фунтов стерлингов ($14,3 тысячи), которые женщина осталась должна компании после отказа от услуг. Британские адвокаты представляли интересы россиянки в рамках ее попытки отсудить у бывшего супруга поместье в графстве Суррей.

Ранее балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию об аресте трех ее автомобилей из-за денежного долга, которую опубликовали в СМИ, принадлежавшем телеведущей Ксении Собчак. В беседе с KP.RU она отметила, что ведущая пытается привлечь к себе внимание, а «самый простой вариант» для этого — упомянуть артистку. Она назвала информацию об аресте транспортных средств «каким-то бредом».