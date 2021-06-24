Британский посол прибыла в МИД России

Британский посол в Москве Дебора Броннерт в четверг, 24 июня, прибыла в здание российского Министерства иностранных дел. Её вызвали во внешнеполитическое ведомство из-за действий эсминца Defender в Чёрном море. Информацию передаёт РИА Новости.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД сделает послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт жёсткий демарш в связи с вторжением эсминца Defender в Чёрное море.

Позднее стало известно, что представитель королевства прибыла в министерство. Она подъехала к зданию на розовом автомобиле марки Jaguar.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.

Как стало известно ранее, главком ВМФ адмирал Николай Евменов считает, что во время инцидента в Чёрном море с эсминцем Defender российский флот действовал так, чтобы не допустить развития провокации, устроенной Великобританией.