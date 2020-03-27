Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок оказался инфицирован COVID-19. Министр самоизолировался у себя дома, симптомы коронавируса у него лёгкие.
О заражении Хэнкок сообщил, выложив видеозапись в Twitter. Он рассказал, что сдал анализ на наличие инфекции в организме по совету медицинского персонала.
Following medical advice, I was advised to test for— Matt Hancock (@MattHancock)
#Coronavirus.
Ive tested positive. Thankfully my symptoms are mild and Iâm working from home & self-isolating.
Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives
#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij March 27, 2020
Жизненно важно, чтобы мы следовали советам, чтобы защитить нашу Национальную службу здравоохранения и спасти жизни, — написал министр.
Коронавирусом заразился и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Как и Хэнкок, политик находится в самоизоляции. Она продлится неделю, писал NEWS.ru.
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