Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок оказался инфицирован COVID-19. Министр самоизолировался у себя дома, симптомы коронавируса у него лёгкие.

О заражении Хэнкок сообщил, выложив видеозапись в Twitter. Он рассказал, что сдал анализ на наличие инфекции в организме по совету медицинского персонала.

Жизненно важно, чтобы мы следовали советам, чтобы защитить нашу Национальную службу здравоохранения и спасти жизни, — написал министр.

Коронавирусом заразился и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Как и Хэнкок, политик находится в самоизоляции. Она продлится неделю, писал NEWS.ru.

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