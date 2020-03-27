https://static.news.ru/photo/2cdace92-702c-11ea-9daf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON/Global Look Press

Заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведёт на карантине семь дней. При общении с политиком его помощники будут придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения, а в случае необходимости непосредственного контакта будут соблюдать двухметровую дистанцию.

Всю неделю Джонсон будет находиться в своей резиденции на Даунинг-стрит, заявил его пресс-секретарь. Он отказался говорить о состоянии здоровья подруги премьера Кэрри Саймондс, которая в начале лета должна родить ребёнка.

По словам самого Джонсона, днём 26 марта у него появились лёгкие симптомы COVID-19. После этого он сдал анализ на наличие инфекции в организме, результаты оказались положительными. 93-летняя королева Елизавета II последний раз лично общалась с премьером 11 марта, писал NEWS.ru.