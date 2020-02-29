https://static.news.ru/photo/087a531e-5b24-11ea-8c76-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон и Кэри Саймондс Фото: Alex Lentati/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс объявили о помолвке. В начале лета у пары должен родиться ребёнок.

Об этом рассказал представитель обручённых, передаёт РИА Новости.

Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они в начале лета ждут ребенка, — сказал он.

Согласно официальным данным, у Джонсона четверо детей от бывшей жены Марины Уилер и внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. Также, по неподтверждённой информации, политик имеет ещё одного внебрачного ребёнка. Однако он всегда уходит от вопросов журналистов об этом факте. Для Саймондс это будет первый ребёнок.

Как писал NEWS.ru, в сентябре 2018 года Джонсон официально заявил, что разводится с женой Мариной Уилер, с которой прожил в браке четверть века. Поводом послужили его неоднократные измены.