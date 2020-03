В посте в Twitter политик сообщил, что за последние сутки у него проявились лёгкие симптомы COVID-19. Британский премьер находится в изоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит, общаться с подчинёнными он продолжит по видеосвязи.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri