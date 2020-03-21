Британское правительство разработало план «Назначенный уцелеть» на случай, если премьер-министр страны Борис Джонсон заразится коронавирусом.
По данным издания Sunday Times, тогда Джонсона
В настоящий момент в Великобритании коронавирусом заразились более пяти тысяч человек. Власти приняли решение закрыть школы, кафе, рестораны, пабы, спортзалы и спортивные центры.
NEWS.ru писал, что японские медики начали испытывать лекарство от коронавируса. Препарат, имеющий название «Фавипиравир» (другое название — «Авиган»), был создан для лечения гриппа шесть лет назад. Во время его испытаний на животных выяснилось, что он негативно влияет на развитие плода. Тогда лекарство попало в список препаратов, разрешённых к использованию только после специального распоряжения правительства.
Препарат показал свою эффективность в Китае при лечении коронавируса. После этого Япония начала испытания на 80 пациентах с разной тяжестью заболевания.
Всего в мире зарегистрировано 310 882 случая коронавирусной инфекции, умерли 13 173 пациента, удалось излечиться 95 129. В России вирус был подтверждён у 367 человек, абсолютно здоровыми выписаны из больниц 18 человек.
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