https://static.news.ru/photo/4518f592-6c4e-11ea-9584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Британское правительство разработало план «Назначенный уцелеть» на случай, если премьер-министр страны Борис Джонсон заразится коронавирусом.

По данным издания Sunday Times, тогда Джонсона должен заменить глава МИД страны Доминик Рааб. Этим планом недовольны некоторые другие министры, которые сами бы хотели заменить Джонсона в случае форс-мажора.

В настоящий момент в Великобритании коронавирусом заразились более пяти тысяч человек. Власти приняли решение закрыть школы, кафе, рестораны, пабы, спортзалы и спортивные центры.

NEWS.ru писал, что японские медики начали испытывать лекарство от коронавируса. Препарат, имеющий название «Фавипиравир» (другое название — «Авиган»), был создан для лечения гриппа шесть лет назад. Во время его испытаний на животных выяснилось, что он негативно влияет на развитие плода. Тогда лекарство попало в список препаратов, разрешённых к использованию только после специального распоряжения правительства.

Препарат показал свою эффективность в Китае при лечении коронавируса. После этого Япония начала испытания на 80 пациентах с разной тяжестью заболевания.

Всего в мире зарегистрировано 310 882 случая коронавирусной инфекции, умерли 13 173 пациента, удалось излечиться 95 129. В России вирус был подтверждён у 367 человек, абсолютно здоровыми выписаны из больниц 18 человек.