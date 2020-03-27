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Королева Великобритании Елизавета II остаётся в добром здравии, сообщили в Букингемском дворце. Монарх последний раз виделась с премьер-министром Борисом Джонсоном, заразившимся коронавирусом, 11 марта.

93-летняя Елизавета II следует всем советам, которые дают специалисты относительно её благополучия.

Британский премьер находится в изоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит. Анализ на наличие COVID-19 в организме он сдал после появления лёгких симптомов инфекции.

Коронавирус был диагностирован у наследника престола принца Чарльза. 71-летний старший сын королевы и его супруга герцогиня Корнуольская самоизолировались в доме в шотландском Абердине. При этом у 72-летней Камиллы не выявлено заражения COVID-19. Невестка принца Меган Маркл запретила своему мужу герцогу Сассекскому вылететь на родину, чтобы навестить отца, писал NEWS.ru.

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