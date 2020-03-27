Королева Великобритании Елизавета II остаётся в добром здравии, сообщили в Букингемском дворце. Монарх последний раз виделась с премьер-министром Борисом Джонсоном, заразившимся коронавирусом, 11 марта.
93-летняя Елизавета II следует всем советам, которые дают специалисты относительно её благополучия.
The Queen last saw PM BOris Johnson, who has tested positive for #coronavirus , March 11. Buckingham Palace says âHer Majesty the Queen remains in good health. The Queen last saw the PM on the 11th March and is following all the appropriate advice with regards to her welfare.â pic.twitter.com/kEGQkNeN9J
Британский премьер находится в изоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит. Анализ на наличие COVID-19 в организме он сдал после появления лёгких симптомов инфекции.
Коронавирус был диагностирован у наследника престола принца Чарльза. 71-летний старший сын королевы и его супруга герцогиня Корнуольская самоизолировались в доме в шотландском Абердине. При этом у 72-летней Камиллы не выявлено заражения COVID-19. Невестка принца Меган Маркл запретила своему мужу герцогу Сассекскому вылететь на родину, чтобы навестить отца, писал NEWS.ru.