https://static.news.ru/photo/2702d560-7026-11ea-a385-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II остаётся в добром здравии, сообщили в Букингемском дворце. Монарх последний раз виделась с премьер-министром Борисом Джонсоном, заразившимся коронавирусом, 11 марта.

93-летняя Елизавета II следует всем советам, которые дают специалисты относительно её благополучия.

The Queen last saw PM BOris Johnson, who has tested positive for #coronavirus , March 11. Buckingham Palace says

âHer Majesty the Queen remains in good health. The Queen last saw the PM on the 11th March and is following all the appropriate advice with regards to her welfare.â pic.twitter.com/kEGQkNeN9J — Carolyn Durand (@CarolynDurand) March 27, 2020

Британский премьер находится в изоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит. Анализ на наличие COVID-19 в организме он сдал после появления лёгких симптомов инфекции.

Коронавирус был диагностирован у наследника престола принца Чарльза. 71-летний старший сын королевы и его супруга герцогиня Корнуольская самоизолировались в доме в шотландском Абердине. При этом у 72-летней Камиллы не выявлено заражения COVID-19. Невестка принца Меган Маркл запретила своему мужу герцогу Сассекскому вылететь на родину, чтобы навестить отца, писал NEWS.ru.