93-летняя Елизавета II следует всем советам, которые дают специалисты относительно её благополучия.

The Queen last saw PM BOris Johnson, who has tested positive for #coronavirus , March 11. Buckingham Palace says

“Her Majesty the Queen remains in good health. The Queen last saw the PM on the 11th March and is following all the appropriate advice with regards to her welfare.” pic.twitter.com/kEGQkNeN9J