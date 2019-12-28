Кабинет министров Великобритании случайно разместил в открытом доступе перечень удостоившихся новогодних государственных наград с адресами получателей.
По словам представителя правительства, в Интернете оказался черновой список, который был удалён максимально оперативно.
Мы приносим свои извинения всем пострадавшим и выясняем, как это произошло, — отметил он.
Представитель кабмина также сообщил, что британское Управление комиссара по информации проинформировано о случившемся.
В перечень попали 1097 человек, среди которых старшие офицеры полиции, законодатели и знаменитости, в том числе музыкант Элтон Джон и режиссёр Сэм Мэндес,
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