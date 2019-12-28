https://static.news.ru/photo/33b0e78e-29ae-11ea-8da3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manuel Romano/Global Look Press

Кабинет министров Великобритании случайно разместил в открытом доступе перечень удостоившихся новогодних государственных наград с адресами получателей.

По словам представителя правительства, в Интернете оказался черновой список, который был удалён максимально оперативно.

Мы приносим свои извинения всем пострадавшим и выясняем, как это произошло, — отметил он.

Представитель кабмина также сообщил, что британское Управление комиссара по информации проинформировано о случившемся.

В перечень попали 1097 человек, среди которых старшие офицеры полиции, законодатели и знаменитости, в том числе музыкант Элтон Джон и режиссёр Сэм Мэндес, передаёт CNN.

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