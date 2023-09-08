В Великобритании 34 человека заразились новым вариантом коронавируса Британские врачи выявили 34 случая заражения коронавирусом BA.2.86

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Специалисты Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выявили 34 случая заражения мутировавшим вариантом коронавирусной инфекции, получившим обозначение BA.2.86. По их словам, которые приводит агентство Reuters, 28 случаев заражения приходятся на дом престарелых, расположенный в Норфолке. Однако ни один из госпитализированных пациентов не скончался от нового варианта SARS-CoV-2.

Сотрудники агентства отмечают, что BA.2.86 представляет собой подвариант коронавируса «Омикрон» с множественными мутациями. Из 34 пациентов с данным вариантом инфекции были госпитализированы лишь пять человек. Имеющиеся на сегодняшний день вакцины от COVID-19 демонстрируют высокую степень эффективности против этого варианта, тем не менее эксперты продолжают внимательно следить за его распространением.

Очевидно, что в обществе наблюдается широкое распространение инфекции, как в Великобритании, так и во всем мире, и мы работаем над тем, чтобы установить его полный масштаб, — рассказал директор агентства по инцидентам Рену Биндра.

Как сообщалось ранее, ученые выявили опасную для человека мутацию у птичьего гриппа. По словам специалистов из Китая и Великобритании, она может сделать инфекцию более заразной. Гипотеза ученых подтвердилась по результатам лабораторных экспериментов на хорьках.