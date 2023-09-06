Птичий грипп научился заражать хорьков и угрожает человечеству Новый штамм птичьего гриппа может оказаться более агрессивным к человеку

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Опасная мутация вируса птичьего гриппа может сделать его более заразным для человека, говорится в публикации группы ученых Китая и Великобритании в журнале Cell. Выявить новый потенциально опасный для людей штамм получилось в результате заражения хорьков и мышей штаммом, который был ранее взят у больного с тяжелой пневмонией.

Вирусы птичьего гриппа H3N8 в Китае стали причиной двух подтвержденных случаев заражения человека в 2022 году, после чего в 2023 году был зарегистрирован один смертельный случай. Вирусы H3N8 широко распространены в куриных стадах; однако зоонозные особенности вирусов H3N8 плохо изучены, — пишут исследователи.

Зараженные хорьки смогли заражаться вирусом воздушно-капельным путем. Эксперты опасаются, что этот штамм будет опасен и для человека, который наравне с хорьком является млекопитающим. Этот штамм также потенциально устойчив к вакцине против гриппа H3N2.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в конце 2023 — начале 2024 года в мире появятся четыре новых штамма гриппа. Течение болезни может оказаться даже сложнее, чем при коронавирусной инфекции во время пандемии. К новым штаммам относятся подвиды гриппа А (H1N1), или свиного гриппа, гриппа A (H3N2), или гонконгского гриппа, вирусы гриппа групп B-Victoria и B-Yamagata.