Британские учёные: пациенты с COVID-19 стали умирать вдвое быстрее

https://static.news.ru/photo/087e885c-15ce-11eb-9229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Во вторую волну коронавируса пациенты, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме, умирают вдвое быстрее. Об этом заявили британские учёные, основываясь на данных о более чем 76 тысячах заболевших в стране.

Они пояснили, что в период с начала пандемии и до августа с момента выявления у пациентов симптомов COVID-19 до летального исхода в среднем проходило 13 дней. Теперь же заболевшие умирают по истечении одной недели.

Авторы исследования склонны считать причиной этого явления возросшую эффективность лечения коронавируса. По их словам, в настоящее время врачам удаётся спасти гораздо большее количество пациентов, умирают от COVID-19 в основном те, у кого здоровье было ослаблено и до заражения.

Учёные также отметили, что коронавирус способен мутировать, но его изменения вряд ли повлияют на тяжесть протекания болезни. Мутации способны ускорить его распространение, сообщает Daily Mail.

По данным Университета Джонса Хопкина, Великобритания находится на 11 месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В стране с начала пандемии выявлено 834 тысячи случаев заражения. Жертвами инфекции в стране стали 44,6 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, 20 октября в Великобритании был зафиксирован антирекорд по количеству выявленных заражений за сутки — 21 331. При этом в стране скончался от коронавируса 241 пациент, что стало рекордным показателем с начала лета.