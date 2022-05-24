Британские аудиторы попросили разрешить им работать с клиентами из России FT: британские аудиторы попросили разрешить им работать с клиентами из РФ несмотря на санкции

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Британские компании, которые работают в сферах финансового аудита и налогового консультирования, потребовали от властей королевства пересмотреть для них ограничения на оказание услуг клиентам из России. Они просят предусмотреть возможность частичного освобождения от запрета на свои услуги, сообщила газета Financial Times.

Мы выступили с рекомендациями о том, чтобы правительство рассмотрело выведение из-под запрета, например с помощью специально оговоренных исключений, предоставляемых физическим или юридическим лицам услуг, которые необходимы для соблюдения ряда предусмотренных законом требований, в частности услуг, касающихся проведения аудита, налогообложения и процедуры банкротства, — заявил изданию представитель ассоциации бухгалтеров Британии Боб Пиндер.

По словам представителя ассоциации, главы организаций, которые тесно сотрудничали с российскими партнерами, часто не имеют права получить у специализированных фирм консультации по вопросу соблюдения режима санкций. Это связано с тем, что поставщики услуг «слишком сильно нервничают» и боятся далее работать с такими клиентами.

В объединении выразили мнение, что анонсированный правительством запрет должен иметь четкие исключения. По информации издания, в кабмине страны уже изучают этот вопрос и могут согласиться на «очень ограниченное число исключений». Они будут действовать при прекращении работы британских компаний с российскими партнерами или на территории России.

Ранее российский предприниматель Олег Тиньков заявил, что введённые Британией санкции против него являются «технической ошибкой», а Лондон серьёзно ошибся в бюрократической спешке. Несмотря на то что предприниматель отчислял большие налоги России, он три года не проживал на её территории, а 35% его банка контролировались другими людьми.