Олег Тиньков назвал санкции Британии против него «технической ошибкой»

Олег Тиньков / Фото Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

Российский предприниматель Олег Тиньков считает, что введённые Британией санкции против него являются «технической ошибкой». В интервью Юрию Дудю (лицо, исполняющее функции иностранного агента) бизнесмен сказал, что Лондон серьёзно ошибся в бюрократической спешке.

Английское правительство сделало глубочайшую ошибку, введя их против меня. Как сказали мои юристы, «ты будешь первым, кого оттуда уберут». Мне кажется, они брали весь финансовый сектор <...> Они безусловно ошиблись, это, скорее всего, была бюрократическая спешка, они меня всунули, не разобравшись, кто я есть, — пояснил Тиньков.

Несмотря на то, что предприниматель отчислял большие налоги России, он три года не проживал на её территории, а 35% его банка контролировались другими людьми. Тиньков уверен, что «англичане разберутся» и «через год, два, три выведут его оттуда».

Я там совершенно незаслуженно. <...> Они ввели меня туда случайно, сделали ошибку. <...> Они все сейчас в шоке. Сейчас в отношении меня могут ввести всё, что угодно, и европейцы, и американцы, — сказал бизнесмен.

Тиньков отметил, что у него нет английских счетов и «инфраструктуры» в виде дома или квартиры. Бизнесмен назвал мифом слухи об этом и напомнил, что лечился полтора года, которые провёл в больнице.

В начале мая Тиньков навсегда попрощался с Россией, отметив при этом, что бренды Tinkoff и La Datcha он заберёт с собой, и подчеркнув, что права на них принадлежат его семье. Предприниматель также поблагодарил Владимира Потанина, который выкупил у него 35% акций TCS Group Holding.

Однако в интервью The New York Times он назвал эту сделку «отчаянной распродажей со скидкой», отметив, что чувствовал себя словно в заложниках, когда пришлось «соглашаться на то, что тебе предлагают».