Британия выделит средства, чтобы помочь найти собственное жилье украинцам Британия потратит 150 миллионов фунтов, чтобы помочь найти собственное жилье украинцам

Фото: Hatim Kaghat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британское правительство анонсировало планы на выделение 150 миллионов фунтов стерлингов для поддержки украинцев по переезду в собственное жилье и трудоустройству в Великобритании, говорится на официальном сайте правительства. В документе подчеркивается, что программа «Дома для Украины» в Великобритании уже приняла более 124 тысяч украинцев.

Украинцам в Великобритании помогут переехать в собственные дома в рамках выделения 150 миллионов фунтов стерлингов, — говорится в документе.

Также указано, что эти средства могут быть использованы для содействия в поиске работы украинским гражданам. В дополнение, Министерство транспорта Великобритании объявило о продлении срока действия водительских удостоверений для украинских беженцев с одного до трех лет.

Отметим, что программа «Дома для Украины» была запущена британскими властями в марте 2022 года. Она позволяет частным лицам, благотворительным организациям, общественным объединениям и компаниям предоставлять временное жилье беженцам из Украины без оплаты, за что они могут получать компенсацию в размере 350 фунтов стерлингов (приблизительно 415 долларов США) в месяц.

Ранее сообщалось, что работники социальных служб польского города Люблин шокированы поведением украинских беженцев. Им все чаще приходится заниматься семьями беженцев из-за случаев злоупотребления алкоголем и насилия. Отмечается, что в украинском сообществе «немного больше толерантности» к алкоголю, в том числе и у женщин.